Napoli 2500 al Suor Orsola in mostra la grande tradizione lirica e scenica della città

In occasione dei 2500 anni di Napoli, l’Università Suor Orsola Benincasa, in collaborazione con il Comitato Neapolis 2500, presenta una mostra dedicata alla tradizione lirica e scenica della città. L’esposizione evidenzia il ruolo internazionale di Napoli nella storia del melodramma europeo, offrendo un approfondimento sulla sua ricca eredità culturale e artistica, in un percorso che attraversa secoli di evoluzione teatrale e musicale.

In occasione delle celebrazioni per i 2500 anni di Napoli, l'Università Suor Orsola Benincasa insieme con il Comitato Nazionale Neapolis 2500, istituito congiuntamente dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal ministero della Cultura, presenta una mostra che mette in risalto il respiro internazionale della cultura partenopea, offrendo uno spaccato della grande stagione del melodramma europeo. L'inaugurazione della mostra 'Napoli rivive la grande scena. I figurini teatrali a Napoli per un immaginario della storia della musica lirica italiana patrimonio dell'umanità' si terrà venerdì 16 gennaio alle 17 al piano Musei e Mostre dell'Università Suor Orsola Benincasa (ingresso libero da via Suor Orsola 10).

