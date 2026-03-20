Nissan Leaf progetto guida autonoma evolvAD vince il C2i Award 2025

Il progetto evolvAD di Nissan, dedicato alla guida autonoma, ha ricevuto il C2i Award 2025 durante una cerimonia a Cranfield in Inghilterra. L’iniziativa, che punta a sviluppare tecnologie di guida autonoma, è stata premiata per aver dimostrato un elevato livello di innovazione nel settore automotive. La vittoria è stata annunciata dall’organizzazione del premio durante l’evento di quest’anno.

CRANFIELD (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – L’innovativo progetto di guida autonoma evolvAD di Nissan è stato premiato con il “Collaborate to Innovate (C2i) Automotive Award 2025” promosso da The Engineer. Un riconoscimento che testimonia il contributo dell’azienda nel ridefinire i confini dell’innovazione applicata alla mobilità sulle strade di oggi. Consegnato presso la sede dell’Istituto di Ingegneria Civile dagli sponsor dell’Advanced Propulsion Centre (APC), il premio valorizza il lavoro degli ingegneri del Nissan Technical Centre Europe (NTCE) e dei partner del consorzio nell’affrontare una delle sfide più rilevanti per il settore automotive: rendere i veicoli connessi e autonomi (CAV – Connected and Autonomous Vehicles) affidabili, sicuri e pronti per un impiego quotidiano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Nissan Leaf Auto dell’Anno 2026 per il Women’s Worldwide Car of the YearLa Nissan Leaf conquista il titolo di auto dell’anno 2026 secondo il Women’s Worldwide Car of the Year, il premio internazionale assegnato da una...

Nuova Nissan Leaf 2027: l’elettrica cambia volto e diventa suvEcco come sarà la nuova Nissan LEAF che arriverà intorno al 2026-2027 (molto probabile che la versione 2027 sia la continuazionemodifica della terza...

Aggiornamenti e notizie su Nissan Leaf

Temi più discussi: Robotaxi a Tokyo: Nissan Leaf a guida autonoma con Wayve e Uber dal 2026 | Quattroruote.it; Robotaxi Nissan, Wayve, Uber: al via il progetto pilota a Tokyo con la Nissan LEAF autonoma; Robotaxi a Tokyo: Nissan, Wayve e Uber portano la Leaf a guida autonoma.; Robotaxi: Nissan, Wayve e Uber avviano progetto pilota a Tokyo con la LEAF autonoma.

Nissan Leaf, progetto guida autonoma evolvAD vince il C2i Award 2025CRANFIELD (INGHILTERRA) - L'innovativo progetto di guida autonoma evolvAD di Nissan è stato premiato con il Collaborate to Innovate (C2i) Automotive Award 2025 promosso da The Engineer. Un riconosci ... laprovinciacr.it

Nissan evolvAD vince il premio che spinge i CAV verso il mercatoNissan evolvAD vince il C2i Award: la guida autonoma fa un passo concreto verso l’uso quotidiano. La guida autonoma di Nissan compie un nuovo ... affaritaliani.it

Nissan sperimenta nel porto di Vigo, in Spagna, un sistema di ricarica rapida che utilizza batterie di seconda vita provenienti da Leaf dismesse. Il progetto impiega 12 pacchi batteria da 30 kWh recuperati dai veicoli e integrati in un sistema di accumulo stazion - facebook.com facebook

Robotaxi: Nissan, Uber e Wayve testano guida autonoma a Tokyo. Sperimentazioni dal 2026 con Nissan Leaf elettriche e IA Wayve #ANSA x.com