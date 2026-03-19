Foto di gruppo a Bruxelles al Consiglio Europeo Meloni tra Merz e Kaja Kallas – Il video

Durante il Consiglio Europeo a Bruxelles, il 19 marzo 2026, è stata scattata una foto di gruppo. La Presidente del Consiglio italiana si è collocata tra il Cancelliere tedesco Friedrich Merz e la Presidente della Commissione Europea Kaja Kallas. L'evento ha visto coinvolti i rappresentanti di tre istituzioni europee in un momento di incontro ufficiale.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 marzo 2026 In occasione della foto di gruppo a margine del Consiglio Europeo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è posizionata, tra il Cancelliere tedesco Friedrich Merz e la Presidente della Commissione Europea Kaja Kallas. Durata 0121 Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 19-03-26 Foto di gruppo a Bruxelles Meloni tra Merz e Kaja Kallas 0121.mpg Matteo Renzi e il tumore della pelle rimosso. L’intervento e il racconto di come lo ha scoperto: «Voi direte chi se ne frega, e invece.» – Il video Ancona è la Capitale italiana della Cultura 2028. Giuli e la battuta su Vasco Rossi: «Mi ha già graziato:... 🔗 Leggi su Open.online

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