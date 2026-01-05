L’effetto delle accise sul prezzo dei carburanti

A partire dal primo gennaio, le nuove misure fiscali introdotte dalla manovra hanno influenzato i prezzi dei carburanti, determinando un cambiamento nel mercato. In particolare, il gasolio ha superato la benzina nel costo, situazione che non si verificava da tre anni. Questo fenomeno evidenzia l’impatto delle accise sulle tariffe, con effetti diretti sui consumatori e sul settore energetico.

L’entrata in vigore delle misure fiscali previste dalla manovra dal primo gennaio ha prodotto un ribaltamento nei listini dei carburanti: il gasolio è tornato a costare più della benzina, evento che non si verificava da tre anni. Secondo i dati diffusi da Staffetta Quotidiana, il prezzo medio nazionale del diesel ha raggiunto 1,666 euro al litro, superando quello della benzina ferma a 1,650 euro. Un sorpasso che mancava dal 9 febbraio 2023, periodo successivo alla fase più critica della crisi energetica innescata dall’invasione russa dell’ Ucraina. La riduzione dell’accisa sulla benzina ha inoltre spinto il prezzo della verde al livello più basso dal 19 dicembre 2022, mentre l’aumento parallelo della tassazione sul gasolio ha inciso in senso opposto. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’effetto delle accise sul prezzo dei carburanti Leggi anche: Incubo caro carburanti: per effetto delle nuove accise, il prezzo del gasolio supera quello della benzina Leggi anche: Effetto accise sui carburanti, il gasolio supera la benzina: tutti i prezzi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Diesel più caro della benzina, l'effetto delle accise sui carburanti: non accadeva da tre anni - L'entrata in vigore il primo gennaio delle norme contenute nella manovra (con l'aumento della tassazione sul diesel e la riduzione equivalente ... corriereadriatico.it

