Iran, Gengis Khan meglio di Gesù bufera su Netanyahu

In Iran, una dichiarazione controversa ha suscitato reazioni di sdegno, con un’affermazione che paragona Gengis Khan a Gesù. Nel frattempo, a Gerusalemme sono stati attivati nuovi sistemi antimissile, con le sirene che hanno suonato in diverse zone del Paese anche nella giornata di ieri. La situazione rimane tesa, mentre le autorità continuano a monitorare gli sviluppi.

Nuovi allarmi antimissile a Gerusalemme. Le sirene risuonavano in buona parte del Paese anche ieri sera quando il premio di Netanyahu si è presentato ai giornalisti per una conferenza stampa in cui ha detto che Israele sta vincendo, che l’Iran è sempre più debole, che non è più in grado anche di arricchire l’uranio né di produrre missili e poi ha anche paventato l’opportunità di un’operazione di terra anche in Iran insieme agli Stati Uniti. Ha inoltre usato le sue solite parole di narrativa retorica, ed è arrivato anche a citare uno storico dicendo che Gesù Cristo non ha alcun vantaggio su Gengis Khan, perché solo con spietatezza e potenza il bene vince sul male. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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