Perché De Laurentiis vuole il VAR a chiamata in Serie A | in C sta già ottenendo buoni risultati

La richiesta di De Laurentiis di introdurre il VAR a chiamata nasce dai buoni risultati ottenuti in Serie C, dove questa tecnologia è già in uso da questa stagione. La sua presenza ha permesso di ridurre gli errori arbitrali e di migliorare le decisioni sul campo. Ora si punta a portare lo stesso sistema anche in Serie A per aumentare la precisione delle chiamate. La discussione si concentra sulla possibilità di adattare il VAR alle esigenze del massimo campionato italiano.

Il VAR a chiamata potrebbe presto essere integrato anche in Serie A. In Serie C è diventato parte integrante delle partite a partire da questa stagione ottenendo già buoni risultati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

De Laurentiis vuole cambiare il sistema: Var a chiamata, riforma del protocollo e arbitri della Lega Serie ADe Laurentiis critica l’attuale sistema arbitrale dopo l’errore durante la partita tra Napoli e Atalanta, che ha portato alla cancellazione di un gol valido.

Napoli, Manna non ci sta: «Non capisco, cosa ci sta a fare il VAR? È inspiegabile, noi siamo buoni cari e abbiamo subito»Giovanni Manna critica il VAR dopo la sconfitta del Napoli contro l’Atalanta, sostenendo che alcuni episodi non sono stati chiaramente valutati.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Il Napoli attacca, adesso Var a chiamata: le mosse dopo la gara contro l'Atalanta; Dagospia: chi vuole azzoppare il Napoli? È vittima di sistematici errori molto penalizzanti, Chiffi è l’ultimo di una lunga serie Qual è la colpa che De Laurentiis e Conte devono espiare? L'aver vinto uno scudetto? Dal Mattino tutti gli errori arbitrali subiti dal Na; Napoli, Champions: la spinta di Conte; La protesta con Gravina è stata non solo lamentosa (e incazzata) ma anche propositiva. I torti subiti contro Verona, Parma e Juve (oltre ad Atalanta ovviamente).

Perché De Laurentiis vuole il VAR a chiamata in Serie A: in C sta già ottenendo buoni risultatiIl VAR a chiamata potrebbe presto essere integrato anche in Serie A. In Serie C è diventato parte integrante delle partite a partire da questa stagione ottenendo già buoni risultati. fanpage.it

Napoli furioso dopo l'Atalanta, De Laurentiis passa all'attacco e chiama Gravina: vuole il VAR a chiamata, tutte le mosseDopo Atalanta-Napoli monta la protesta: il club denuncia troppi errori arbitrali e il presidente De Laurentiis pressa Gravina chiedendo riforme e il VAR a chiamata. msn.com

#Napoli, #DeLaurentiis vuole cambiare il regolamento arbitrale: - Var a chiamata - Basta protocolli - Arbitri in Lega x.com

Dagospia: chi vuole azzoppare il Napoli È vittima di sistematici errori molto penalizzanti, Chiffi è l’ultimo di una lunga serie Qual è la "colpa" che De Laurentiis e Conte devono espiare L'aver vinto uno scudetto Dal Mattino tutti gli errori arbitrali subiti dal Na - facebook.com facebook