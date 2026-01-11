Durante l'apertura della riunione di gabinetto, il premier israeliano Netanyahu ha commentato la possibilità che, in caso di cambio di regime, Israele possa riprendere rapporti di cooperazione con l'Iran. Ha sottolineato come questa eventualità dipenda dall'evoluzione politica della regione, aprendo un possibile scenario di dialogo tra i due paesi. La dichiarazione evidenzia le dinamiche complesse delle relazioni mediorientali e le potenziali evoluzioni future.

All’apertura della riunione di gabinetto, Benyamin Netanyahu ha parlato di un possibile scenario futuro di cooperazione tra Israele e Iran. Intervenendo davanti ai ministri, ha affermato che «stiamo trasmettendo forza agli eroici e coraggiosi cittadini dell’Iran e, una volta caduto il regime, faremo del bene insieme a beneficio di entrambi i popoli», come riportato dal Times of Israel. Netanyahu ha aggiunto che «tutti speriamo che la nazione persiana venga presto liberata dal giogo della tirannia» e ha concluso sostenendo che «quando quel giorno arriverà, Israele e Iran torneranno a essere partner fedeli nella costruzione di un futuro di prosperità e pace». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Iran, Netanyahu: «Se il regime cade torneremo a collaborare con Teheran»

Leggi anche: Netanyahu: "Se il regime sarà rovesciato, Israele tornerà a collaborare con l'Iran"

Leggi anche: Iran, il grido delle ong: «Almeno 200 morti tra i manifestanti». Netanyahu: «Se il regime cade saremo di nuovo partner di Teheran» – Il video

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

«Trump e Netanyahu hanno raggiunto un'intesa per colpire l'Iran»; Le proteste in Iran e i legami del regime con il Venezuela. Collegamento con Fiamma Nirenstein; Notizie dall’Iran. Pezeshkian: Israele e Usa seminano caos. Media: Washington valuta raid su siti militari; L’Iran spegne internet e prepara la repressione: ma così il regime accelera solo la propria fine.

Netanyahu, 'se il regime cadrà torneremo partner con l'Iran' - Intervenendo all'inizio della riunione di gabinetto, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha affermato che Israele e Iran torneranno a essere partner dopo la caduta del reg ... msn.com