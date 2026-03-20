Il primo ministro ha dichiarato che Gesù Cristo non ha alcun vantaggio su Gengis Khan, sostenendo che la forza e la spietatezza determinano il risultato tra bene e male. La sua affermazione ha suscitato proteste da parte della comunità cristiana, che ha criticato le sue parole come offensive. Netanyahu ha poi affermato di non aver voluto offendere nessuno con la sua dichiarazione.

“Purtroppo Gesù Cristo non ha alcun vantaggio su Gengis Khan. Perché se sei abbastanza forte, abbastanza spietato, abbastanza potente, il male trionferà sul bene”: firmato, Benjamin Netanyahu. Il premier israeliano ha pronunciato queste parole ieri durante una conferenza stampa sulla guerra in Iran, rivendicando la citazione dello storico Will Durant. Parole diventate virali su internet, considerate offensive per i cristiani da molti internauti. Su X la clip ha superato 20 milioni di visualizzazioni. Su YouTube i video con il paragone tra Gesù e Gengis Khan hanno già incassato migliaia di click. Anche per questo oggi con un post su X Netanyahu ha precisato di “non aver denigrato Gesù Cristo” e che “non voleva offendere nessuno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Netanyahu: “Gesù non è meglio di Gengis Khan”. Proteste della comunità cristiana. Lui: “Non volevo offendere nessuno”

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