Gli inquirenti hanno riferito che il conducente del tram 9 a Milano, coinvolto nel deragliamento del 27 febbraio, aveva terminato una telefonata solo 12 secondi prima dell’incidente. Non sono stati riscontrati malori o problemi di salute nel conducente, e le ipotesi principali suggeriscono che la causa possa essere legata a una distrazione momentanea. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

La tragedia del Tram 9, deragliato a Milano lo scorso 27 febbraio, potrebbe essere stata innescata da una fatale distrazione piuttosto che da un improvviso problema di salute. A far propendere gli inquirenti verso questa drammatica ipotesi è l’analisi delle tempistiche legate a una conversazione telefonica. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la discrepanza tra la fine della chiamata effettuata dal manovratore e lo schianto del mezzo contro il palazzo all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto sarebbe di soli 12 secondi, se non addirittura meno. Una finestra temporale ridottissima, che coincide esattamente con gli istanti in cui il tram avrebbe dovuto rallentare per la fermata, azionare lo scambio dei binari e affrontare la curva, presa invece a folle velocità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Nessun malore, il conducente aveva chiuso una telefonata appena 12 secondi prima della tragedia”. Le ipotesi degli inquirenti sul deragliamento del tram 9 a Milano

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Tutto quello che riguarda Nessun malore

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