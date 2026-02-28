Tram deragliato a Milano | il malore del conducente all’origine della tragedia?

Un tram di ultima generazione si è improvvisamente deragliato a Milano, coinvolgendo alcune persone e causando disagi alla circolazione. Il veicolo, un modello bidirezionale lungo 25 metri, si trovava in servizio quando ha perso il controllo, provocando l’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause e sul possibile malore del conducente come possibile fattore scatenante.

Il tram numero 9, un moderno Tramlink bidirezionale di ultima generazione lungo 25 metri, stava percorrendo viale Vittorio Veneto in direzione Porta Venezia quando, senza rallentare, senza frenare, senza mai accennare a fermarsi, ha superato ad alta velocità l’ultima fermata prima dell’incrocio con via Lazzaretto. Pochi istanti dopo, il convoglio ha deragliato, impattato contro un albero che ne ha attutito parzialmente la corsa, e si è schiantato contro un edificio. La dashcam di un taxi ha immortalato la scena: il mezzo che entra in curva inclinato su un lato, poi si rovescia sull’altro, e infine scompare in una nuvola di polvere e bagliori dalla linea elettrica aerea. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Tram deragliato a Milano, Sala: “Non sembra guasto, malore conducente credo tra ipotesi”(Adnkronos) – "Una tragedia: due morti, uno era un passante, l'altro era a bordo del tram”.

Milano, strage sul tram deragliato: 2 morti, 40 feriti. Il conducente: “Ho avuto un malore”. Meloni: cordoglio e vicinanza a famiglie e cittàTram deragliato a Milano: una tragedia impensabile, che neppure i numeri della strage riescono a descrivere compiutamente in tutto il suo potenziale...

