Il 27 febbraio a Milano, il tram 9 si è improvvisamente deragliato nel centro città. Poco prima dell’incidente, il conducente ha effettuato una telefonata dalla cabina, durata 12 secondi. La conversazione è iniziata circa 3 minuti e 52 secondi prima dell’incidente, che si è verificato nel primo pomeriggio. Le autorità stanno analizzando questa sequenza temporale per comprendere i fatti.

Milano, 20 marzo 2026 – L’ultima telefonata che il tranviere Pietro M. ha effettuato dalla cabina sarebbe iniziata poco meno di 4 minuti (esattamente 3 minuti e 52 secondi) prima del deragliamento del tram 9 che stava guidando nel pomeriggio del 27 febbraio in centro a Milano. La conversazione con il collega a cui circa mezz’ora prima aveva dato il cambio turno è durata 3 minuti e 40 secondi. Di conseguenza, emerge dagli accertamenti degli inquirenti, ci sarebbe un lasso di tempo di appena 12 secondi tra il momento in cui si interrompe la chiamata e quello in cui il Tramlink numero 7707 di ultima generazione esce dai binari e termina la sua corsa impazzita contro un palazzo di viale Vittorio Veneto, a due passi da Porta Venezia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tram 9: la telefonata, 12 secondi e l’impatto. Ecco la timeline del deragliamento, decisiva per capire cosa è successo

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