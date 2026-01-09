Neomamma 25enne muore all’improvviso a pochi giorni dal parto | tragedia a Taranto indagini in corso
Una giovane donna di 25 anni, appena uscita dall’ospedale Santissima Annunziata di Taranto dopo un parto senza complicazioni, è deceduta improvvisamente pochi giorni dopo. La tragedia ha suscitato grande dolore e le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause di questa scomparsa inattesa. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione sanitaria in un momento così delicato.
La giovane era stata dimessa senza particolari problemi dopo il parto all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Nelle scorse ore si è sentita male in casa ed è deceduta nonostante l’intervento del 118. 🔗 Leggi su Fanpage.it
