Neomamma 25enne muore all’improvviso a pochi giorni dal parto | tragedia a Taranto indagini in corso

Una giovane donna di 25 anni, appena uscita dall’ospedale Santissima Annunziata di Taranto dopo un parto senza complicazioni, è deceduta improvvisamente pochi giorni dopo. La tragedia ha suscitato grande dolore e le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause di questa scomparsa inattesa. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione sanitaria in un momento così delicato.

