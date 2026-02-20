Cortina gelo e cantiere | indagine per omicidio colposo 55enne muore

A causa del freddo intenso, Pietro Zantonini, 55 anni, è morto nel cantiere olimpico di Cortina d’Ampezzo. La notte gelida ha aggravato le sue condizioni, mentre lavorava come vigilante di notte. La sua morte ha portato alla riapertura di un’indagine per omicidio colposo, con i magistrati che vogliono chiarire se le condizioni di sicurezza siano state rispettate. Gli investigatori stanno esaminando le circostanze e i rischi legati alle temperature estreme sul sito di lavoro. La procura ha disposto l’autopsia per accertare le cause esatte del decesso.

Cortina, un Vigilante Muore nel Gelo: Indagine per Omicidio Colposo sul Cantiere Olimpico. Una notte di temperature sotto lo zero ha portato alla tragica morte di Pietro Zantonini, 55 anni, vigilante impegnato in un servizio di sorveglianza nel cantiere olimpico di Cortina d'Ampezzo. L'uomo è deceduto per un evento cardiaco acuto, innescando un'indagine per omicidio colposo che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di Michele Grassi, legale rappresentante della società di sicurezza SS Security & Bodyguard. La vicenda solleva interrogativi sulle condizioni di lavoro e sulle misure di sicurezza adottate per proteggere i lavoratori in un contesto climatico particolarmente rigido.