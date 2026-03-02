Operaio morto all’ex Ilva sequestrata l’area dell’incidente | indagine per omicidio colposo

La Procura di Taranto ha disposto il sequestro dell'area dell’Agglomerato dove si è verificato l’incidente che ha causato la morte di un operaio di 36 anni. L’uomo è caduto da un’altezza di oltre 10 metri mentre lavorava all’interno dell’ex Ilva. L’indagine è aperta per omicidio colposo e si stanno raccogliendo eventuali elementi sulla dinamica dell’incidente.

La Procura di Taranto ha sequestrato l'area dell'Agglomerato in cui si è verificato l'incidente sul lavoro in cui è morto l'operaio 36enne Loris Costantino, dopo una caduta nel vuoto da un'altezza di oltre 10 metri. Sul corpo dell'operaio, dipendente di una ditta di pulizie dell'appalto ex Ilva, sarà eseguita l'autopsia. La procuratrice di Taranto, Eugenia Pontassuglia, ha aperto un'indagine per omicidio colposo a carico di persone da identificare. L'area sequestrata fa parte di una zona dismessa del siderurgico.