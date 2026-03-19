A Benevento una neonata di due mesi è deceduta in ospedale dopo essere stata dimessa e successivamente portata di nuovo al pronto soccorso per una crisi respiratoria. Le autorità hanno disposto l’autopsia e sequestrato la cartella clinica per approfondire le cause del decesso. Un’inchiesta è stata aperta per fare chiarezza su quanto accaduto.

La piccola era stata dimessa e poi riportata al pronto soccorso per una crisi respiratoria. Disposta l’autopsia e sequestrata la cartella clinica Tragedia nella notte a Benevento, dove una neonata di appena due mesi è deceduta poco dopo essere stata dimessa dall’ospedaleSan Pio. La bambina, nata da un parto gemellare, era stata accompagnata dai genitori al pronto soccorso nella serata di mercoledì a causa di una crisi respiratoria che aveva destato forte preoccupazione. Dopo una prima valutazione medica, la piccola era stata dimessa e riportata a casa. Tuttavia, secondo quanto ricostruito fin ora, le sue condizioni si sarebbero rapidamente aggravate, spingendo i genitori a intervenire nuovamente e a trasportarla d’urgenza presso lo stesso nosocomio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Benevento, neonata di 2 mesi muore in ospedale: aperta un’inchiesta

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