Dodicenne morta per polmonite fulminante a Padova | inchiesta per omicidio colposo acquisita cartella clinica

La Procura di Padova ha avviato un'inchiesta per omicidio colposo in seguito alla morte di Azzurra, una ragazzina di 12 anni deceduta il 31 dicembre nella terapia intensiva pediatrica dell'ospedale. L'indagine, che ha acquisito la cartella clinica, mira a chiarire le cause della polmonite fulminante che ha portato al decesso.

Bambina di 12 anni stroncata da una polmonite fulminante - Una dodicenne è morta mercoledì 31 dicembre all’Azienda ospedaliera di Padova dopo un rapido peggioramento delle sue condizioni cliniche. livesicilia.it

Chi era Azzurra Breda, la dodicenne di Sant’Angelo di Piove di Sacco morta per una polmonite fulminante - La notte di Capodanno, per una famiglia di Padova, non ha avuto niente a che vedere con i brindisi e i fuochi d’artificio. alphabetcity.it

