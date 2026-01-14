Neonata di due giorni muore al Policlinico | indagati otto medici e un' ostetrica

La Procura di Bari ha aperto un'indagine sulla morte di una neonata avvenuta al Policlinico di Bari il 4 dicembre, due giorni dopo la nascita. Otto medici e un'ostetrica sono attualmente sotto indagine, nell'ambito di chiarimenti sulla vicenda. L'attenzione è rivolta a ricostruire le circostanze e le eventuali responsabilità legate a questo triste evento.

La Procura di Bari indaga per fare chiarezza sulla morte di una neonata, deceduta il 4 dicembre scorso, due giorni dopo essere venuta alla luce, nel Policlinico di Bari. Nel registro degli indagati, la pm Maria Cristina de Tommasi, come riporta l'Ansa, ha iscritto nove persone: otto medici, di.

Neonata muore al Policlinico di Bari, procura apre inchiesta: indagati 8 medici e un’ostetrica - L'articolo Neonata muore al Policlinico di Bari, Procura apre inchiesta: indagati 8 medici e un’ostetrica proviene da Quinto Potere. msn.com

«Neonata morta a due giorni dal parto», la famiglia denuncia i medici: la Procura di Bari dispone l'autopsia - News x.com

