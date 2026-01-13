Mercoledì alle 20.45 nella Sala Verdi del Conservatorio, gli Janoska Ensemble, provenienti da Bratislava, presentano un concerto che unisce musica classica e jazz. Il quartetto, formato dai fratelli Ondrej, Roman e František Janoska insieme a Julius Darvas, eseguirà un repertorio vario, includendo anche pezzi di Vivaldi. Un appuntamento per ascoltare interpretazioni raffinate e originali, in un contesto musicale di elevata qualità.

Mercoledì nella Sala Verdi del Conservatorio, ore 20.45, con gli Janoska Ensemble, quartetto d’archi e pianoforte di Bratislava, composto dai fratelli Ondrej, Roman e František Janoska e dal contrabbassista Julius Darvas. Di fama mondiale, quasi sempre in tournée, collaborano con istituzioni musicali e festival internazionali. Ospiti della Società dei Concerti, il loro linguaggio interpretativo è un misto di virtuosismo classico, improvvisazione jazz e ritmi dalla tradizione popolare. La loro rilettura del passato è fatta con creatività, ironia, e riporta l’improvvisazione al centro della scena classica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Janoska Ensemble. Classica e jazz. C’è anche Vivaldi

