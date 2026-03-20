Nella sanità senza prevenzione l’innovazione rischia di arrivare tardi

Il ministro della Salute sottolinea che la prevenzione rappresenta il vero investimento nel settore sanitario. In un contesto in cui l’innovazione rischia di arrivare troppo tardi, si evidenzia come l’attenzione preventiva possa influenzare le strategie di sviluppo e gestione delle risorse. La riflessione si concentra sulla necessità di integrare approcci preventivi per migliorare il sistema e ridurre le criticità.

“La prevenzione è il vero investimento”. L’affermazione del ministro della Salute Orazio Schillaci, affidata a un’intervista pubblicata oggi su l’Altravoce, rimette al centro una questione decisiva per il futuro del Servizio sanitario nazionale: trattare la prevenzione non come capitolo accessorio, ma come architettura di sostenibilità del sistema. I numeri aiutano a capire perché il tema non possa più essere confinato nel lessico delle buone intenzioni. L’Italia è uno dei Paesi più longevi e più anziani al mondo: gli over 65 rappresentano già quasi un quarto della popolazione. Ma il punto decisivo non è soltanto l’età. È la qualità di quegli anni aggiuntivi e il peso crescente delle patologie croniche. 🔗 Leggi su Formiche.net

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