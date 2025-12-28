Spalletti a Sky | Sotto livello come ritmo nel primo tempo i cambi ci hanno dato un po’ di qualità È una vittoria che ci dà entusiasmo e convinzione in quelle che sono le nostre possibilità

Spalletti a Sky: «Sotto livello come ritmo nel primo tempo, i cambi ci hanno dato un po’ di qualità». Le dichiarazioni del tecnico dopo Pisa Juventus. Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida tra Pisa e Juventus, gara vinta 2-0 dai bianconeri. Di seguito le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – « Noi siamo stati sotto livello come ritmo per il primo tempo. Anche se l’abbiamo condotta. Gli ultimi cinque minuti male, gli ultimi 67 minuti nel primo tempo e gli ultimi 67 minuti da secondo tempo male. Infatti il Pisa attraverso la sua intensità e la sua fisicità ci ha creato un paio di situazioni difficili, dove siamo stati anche fortunati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

