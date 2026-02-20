Il ciclone Genzani devasta la città di Toamasina in madagascar | 40 morti e oltre 400 feriti

Il ciclone Genzani ha colpito Toamasina, nel Madagascar, causando almeno 40 morti e più di 400 feriti. La tempesta ha abbattuto alberi e distrutto edifici, lasciando molte zone senza elettricità e acqua potabile. Le strade sono sommerse dall’acqua e le case sono state invase dalle acque alluvionali. La popolazione cerca rifugio tra le macerie, mentre i soccorritori cercano di raggiungere le aree più colpite. Le autorità locali lavorano senza sosta per gestire l’emergenza e aiutare i sopravvissuti. Il maltempo continua a flagellare la regione.

