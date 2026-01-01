Crans-Montana rogo alla festa di Capodanno | 47 morti tra i turisti Tajani | Dodici italiani feriti una quindicina i dispersi – I video

Un tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana, sulle Alpi svizzere, ha causato la morte di 47 persone e il ricovero di numerosi feriti, tra cui alcuni italiani. Secondo il ministro Tajani, tra 12 e 15 italiani sono stati individuati in ospedale, mentre altri sono ancora dispersi. L’incidente ha sconvolto la comunità locale e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli eventi pubblici.

Sono «tra i 12 e 15 gli italiani trovati in ospedale e altrettanti sono i dispersi». Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani collegato con Retequattro in merito al rogo in un locale a Crans-Montana, sulle alpi svizzere, dove per ora, per l’ incendio di Capodanno hanno perso la vita 47 persone e un centinaio sono i feriti (anche in gravi condizioni). Tajani parla di una «tragedia enorme», e ha riferito che potrebbe raggiungere la località tra domani e dopodomani per stare vicino i connazionali. Le esplosioni e l’incendio. All’1.30 è partito l’allarme dopo il boato avvenuto nel locale Le Constellation della lussuosa località sciistica alpina. 🔗 Leggi su Open.online

