L'Inter e il Napoli si sono affrontate in un incontro ricco di emozioni, conclusosi con un pareggio 2-2 a San Siro. Dopo due vantaggi e altrettanti recuperi, la partita ha mantenuto alta l’attenzione sulla corsa al vertice. Chivu ha commentato l’andamento della gara, chiedendo se si fosse sentito anche Ciro Ferrara. Un risultato che lascia aperte diverse considerazioni sulla sfida tra le due squadre in questa fase del campionato.

Due volte avanti e due volte riacciuffata: l’ Inter non è riuscita a fare la differenza contro il Napoli, pareggiando 2-2 a San Siro e rimandando la possibilità di una mini-fuga in vetta. Nel post partita, Cristian Chivu ha scelto la consueta calma, evitando di entrare nel merito dei problemi storici della squadra negli scontri diretti: “L’Inter non vince scontri diretti da 14 partite? Ha spiegato bene Ciro Ferrara, si può vincere un campionato anche senza battere sempre Napoli, Juventus e Milan. Io parlo della partita e della bravura di questo Napoli”, ha dichiarato il tecnico nerazzurro, rimarcando il valore degli avversari senza alimentare polemiche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Inter-Napoli, lo sfogo di Chivu: "Avete sentito Ciro Ferrara?"

