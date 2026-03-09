Nella notte dell’NBA si sono disputati undici incontri, con i Celtics e i Lakers protagonisti delle vittorie più importanti. I Boston Celtics hanno ottenuto una vittoria grazie a Brown, mentre i Los Angeles Lakers hanno trionfato grazie a Doncic. Questi due team si sono distinti tra le squadre in campo, portando a casa i risultati più significativi della serata.

Si sono disputati undici match dell’NBA tra la serata di ieri e questa notte e a brillare sono stati soprattutto i Boston Celtics e i Los Angeles Lakers. Boston ha espugnato Cleveland 109-98 grazie a Jaylen Brown e Jayson Tatum, mentre i Lakers hanno superato 110-97 i Knicks guidati da Luka Don?i? e Austin Reaves, nonostante l’assenza di LeBron James. Vittorie nette anche per Phoenix, Toronto, Miami e Orlando, con prestazioni da record individuali e squadre protagoniste in serate dominate dal talento. I Boston Celtics espugnano il campo dei Cleveland Cavaliers per 109-98 grazie ai 23 punti, 9 rimbalzi e 8 assist di Jaylen Brown e ai 20 di Jayson Tatum, al rientro dopo la rottura del tendine d’Achille. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA, i risultati della notte (9 marzo): trionfano Celtics e Lakers, guidati da Brown e Doncic

