NBA Doncic festeggia 27 anni trascinando i Lakers Ok anche gli Heat di Fontecchio

Luka Doncic ha compiuto 27 anni e ha contribuito alla vittoria dei Lakers in una partita NBA. Gli Heat, con il giocatore Fontecchio in campo, hanno ottenuto un risultato positivo. La sfida si è svolta a Los Angeles il 1° marzo 2026. La partita ha visto Doncic protagonista, mentre gli Heat hanno raggiunto il successo con la presenza di Fontecchio.

Los Angeles (Stati Uniti), 1° marzo 2026 – Miglior modo non poteva trovare Luka Doncic per festeggiare il suo compleanno. L'asso sloveno ha di fatto spento ventisette candeline in campo, mettendo a referto 26 punti, 8 assist e 6 rimbalzi e riportando i suoi Los Angeles Lakers al successo dopo tre sconfitte. I gialloviola hanno infatti sbancato il Chase Center di San Francisco imponendosi con un perentorio 129-101 nel derby californiano contro i Golden State Warriors. A dargli man forte, ci ha pensato un LeBron James da 22 punti, mentre ai Golden State Warriors – che per la decima gara di fila erano senza Steph Curry (ancora alle prese con un problema al ginocchio destro) – non sono bastati quattro giocatori in doppia cifra.