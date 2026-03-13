Gli Heat di Fontecchio atterrano i Bucks Doncic ne fa 51 a Chicago

Gli Heat di Fontecchio vincono contro i Bucks con il punteggio di 112-105, ottenendo così la loro settima vittoria consecutiva. Nella stessa notte, Luka Doncic segna 51 punti in una partita contro i Bulls a Chicago. La gara tra Miami e Milwaukee si è conclusa con gli Heat che hanno superato gli avversari, mentre Doncic ha dominato nel match contro i Bulls.

NEW YORK (STATI UNITI) - Settima vittoria consecutiva per i Miami Heat, che nella notte italiana della regular-season di Nbasuperano i Milwaukee Bucks per 112-105. Sono 28 i punti messi a segno a Pelle Laon. Ne fa invece 21 Bam Adebayo a pochi giorni dagli 81 che gli sono valsi la seconda miglior prestazione di sempre a canestro. Un quarto d'ora in campo e 8 punti, 2 rimbalzi e 1 assist siglati dall'azzurro Simone Fontecchio, mentre il migliore tra i Bucks è il solito Giannis Antetokounmpo con 31 punti a referto. C'è la firma ben visibile di Luka Doncic nella vittoria dei Los Angeles Lakers, che superano 142-130 i Chicago Bulls.