Mondiali ecco i convocati di Gattuso per la semifinale contro l’Irlanda del Nord | sorpresa Palestra torna Chiesa | la lista

Giornata di convocazioni per i Mondiali, con Gattuso che ha annunciato i giocatori scelti per la semifinale contro l’Irlanda del Nord. Tra le novità figura Palestra del Cagliari, mentre torna Federico Chiesa. La squadra si basa ancora sulla stessa spina dorsale, composta da Bastoni, Barella e Dimarco, tutti provenienti dall’Inter. La lista definitiva è stata presentata ufficialmente.

La novità è Palestra, del Cagliari. Il ritorno è quello di Federico Chiesa. La spina dorsale è sempre la stessa, ovvero Bastoni, Barella, Dimarco, ovvero il gruppo Inter. Sono 28 gli azzurri convocati dal commissario tecnico Gennaro Gattuso per l’Italia impegnata giovedì 26 marzo alle 20.45 allo Stadio di Bergamo nella semifinale degli spareggi verso il Mondiale contro l’ Irlanda del Nord. Il volto nuovo come detto è quello di Marco Palestra, difensore del Cagliari classe 2005 alla prima chiamata in Nazionale maggiore. Torna a vestire la maglia azzurra Federico Chiesa, campione d’Europa nel 2021 e lontano dalla Nazionale da EURO 2024. Prima convocazione con Gattuso anche per Giorgio Scalvini e Niccolò Pisilli, assenti rispettivamente dal marzo e dal novembre 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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