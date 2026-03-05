Il tecnico della nazionale italiana ha convocato i pre-convocati in vista degli spareggi. Tra i nomi inseriti ci sono Federico Chiesa e Marco Verratti, che potrebbero essere impiegati nelle prossime partite contro l’Irlanda del Nord o in eventuali finali contro Bosnia o Galles. La lista include alcuni giocatori chiave pronti a rappresentare l’Italia nelle sfide decisive.

Federico Chiesa e Marco Verratti potrebbero far parte della spedizione della nazionale italiana in vista della partita contro l’Irlanda del Nord e l’eventuale finale contro la vincente tra Bosnia e Galles. Il CT sta pensando di convocare i due calciatori per i prossimi impegni, fondamentali per non mancare la qualificazione al mondiale per la terza volta consecutiva. Marco Verratti potrebbe così tornare a vestire la maglia dell’Italia a quasi tre anni di distanza, avendo giocato l’ultima volta con gli azzurri nel giugno del 2023. Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901? Paolo Maldini ferma il record di presenze nella storia del Milan con 901 partite ufficiali (902 secondo alcune fonti), davanti a Franco Baresi (719), Alessandro Costacurta (663) e Gianni Rivera (658). 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pre-convocati nazionale, Gattuso prepara gli spareggi: ci sono anche Chiesa e Verratti

Gattuso incontra Verratti, la folle idea per gli spareggi dell’Italia: cosa potrebbe succedereGattuso sta valutando tutte le alternative per preparare l'Italia in vista degli spareggi Mondiali: per il centrocampo ha parlato anche con Verratti...

Leggi anche: Pre convocati Italia per i playoff Mondiali: la decisione di Gattuso su Chiesa, c’è una grandissima sorpresa anche. Chi può chiamare il ct azzurro

Tutto quello che riguarda Pre convocati nazionale Gattuso prepara....

Argomenti discussi: Italia verso i playoff: per Gattuso un dubbio e una tentazione.

Convocati Italia, Gattuso ha deciso: la scelta su Bastoni, Palestra e ZanioloConvocati Italia - Giorno dopo giorno si avvicina il playoff Mondiale che vedrà l'Italia sfidare l'Irlanda del ... fantamaster.it

Italia, Verratti e Chiesa pre-convocati da Gattuso. Contro l'Irlanda del Nord ci sarannoL'Italia torna a bussare alla porta di Marco Verratti. Stando a quanto riportato da Tuttosport nelle scorse ore la FIGC ha recapitato a casa del. tuttomercatoweb.com