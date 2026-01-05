Le madri lavoratrici italiane perdono 5.700 euro l’anno La child penalty penalizza le donne nel lungo periodo mentre gli stipendi dei padri crescono del 40% nei primi cinque
Le madri lavoratrici italiane si confrontano con una significativa penalizzazione economica, perdendo circa 5.700 euro all’anno. Questa differenza, nota come “child penalty”, influisce sul lungo periodo, mentre gli stipendi dei padri tendono a crescere del 40% nei primi cinque anni. La situazione evidenzia come la maternità possa avere un impatto economico rilevante sulle donne nel mercato del lavoro italiano.
Le donne che diventano madri subiscono una riduzione dello stipendio che in Italia si attesta intorno ai 5.700 euro annui, una penalizzazione economica che persiste anche a distanza di 15 anni dalla nascita del figlio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Manovra 2026: bonus madri lavoratrici raddoppia, da 40 a 60 euro mensili. BOZZA
Leggi anche: “Maria oggi: madre delle madri”: gli artisti del gruppo colorato in mostra nella cripta della chiesa di san Giuseppe dei padri Teatini
Child penalty: quanto costa alle madri la nascita di un figlio.
Nel 2026, il bonus madri lavoratrici vale 720 euro netti. Aumenta l’importo rispetto all’anno scorso - facebook.com facebook
Dalle madri lavoratrici ai centri estivi, le misure della manovra per la famiglia x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.