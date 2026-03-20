Nayt, artista di Sanremo, ha pubblicato oggi il suo decimo album intitolato “io Individuo”. Tra le tracce, spicca un featuring con Elisa che ha attirato l’attenzione degli ascoltatori. L’album include diverse canzoni che riflettono il suo stile personale e sono state lanciate sul mercato musicale. La pubblicazione segue le precedenti opere dell’artista e si inserisce nel suo percorso creativo.

Uscito oggi, venerdì 20 marzo, “io Individuo”, il decimo album di nayt, tra gli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione. L’album arriva a un anno e mezzo di distanza da “Lettera Q” ed è una riflessione, profonda e senza filtri, sui vari aspetti che vanno a costituire l’identità di un individuo. 13 pezzi e che ci regalano un’analisi sull’individuo all’interno della società. Una riflessione necessaria, perché solo ponendo l’attenzione su certi meccanismi è possibile far nascere un dialogo e di conseguenza una possibile evoluzione. Nayt presenta l’album “io Individuo”. Nell’album è inserito anche il delicato e profondo “Stupido pensiero” feat. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Nayt, da Sanremo all’album “io Individuo”: il feat che emoziona con Elisa

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#Musica Da oggi sulle piattaforme il nuovo album di @Nayt “Io individuo”. Il rapper romano, arrivato sesto a #Sanremo2026 con il brano “Prima che”, parla anche della sua collaborazione con @elisa “È stato bellissimo”. @TimisoaraPinto x.com