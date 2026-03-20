La missione della Nato in Iraq ha annunciato un ritiro temporaneo dal Paese. Due funzionari della sicurezza irachena hanno confermato la decisione, facendo riferimento alla situazione causata dalla guerra in Medio Oriente. La decisione è stata comunicata in un momento di particolare instabilità nella regione, e la priorità dichiarata è la sicurezza.

La missione della Nato in Iraq si è temporaneamente ritirata dal Paese. Lo hanno dichiarato all'Afp due funzionari della sicurezza irachena, citando l'impatto della guerra in Medio Oriente. A quanto si apprende, non ci sarebbe stato disaccordo con il governo iracheno giacché si tratta di "un ritiro temporaneo" dovuto alla preoccupazione per la situazione. Un altro funzionario ha precisato che "l'intera missione Nato si è ritirata, eccetto un piccolo numero di personale. La missione dell'Alleanza ha il suo quartier generale in una base militare irachena nella Green Zone di Baghdad, vicino all'ambasciata statunitense, che dall'inizio della guerra è stata più volte bersaglio di attacchi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nato, ritiro temporaneo dall'Iraq: "La priorità è la sicurezza"

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