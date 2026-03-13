Non è la nostra guerra | dopo l’attacco a Erbil l’Italia accelera il ritiro silenzioso dall’Iraq

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un drone ha colpito i prefabbricati di Campo Singala, la principale base italiana in Iraq situata vicino all’aeroporto di Erbil nel Kurdistan iracheno. L’attacco ha causato danni materiali, ma non si registrano vittime. In seguito all’evento, l’Italia ha avviato un processo di ritiro silenzioso delle sue truppe dal territorio iracheno.

Nella notte tra mercoledì e giovedì un drone ha centrato i prefabbricati di Campo Singala, la base principale del contingente militare italiano in Iraq, situata nei pressi dell’aeroporto internazionale di Erbil, nel Kurdistan iracheno. I circa 120 soldati presenti erano già al sicuro nei bunker, allertati quattro ore prima dell’impatto. Nessun ferito, nessuna vittima: il velivolo ha distrutto il ristorante della base, soprannominato “Il Fortino”, e incendiato alcuni automezzi parcheggiati nelle vicinanze. L’attacco ha però accelerato una decisione già in corso, l’Italia sta lasciando l’Iraq: il contingente militare, presente nella regione dal 2003, si sta ritirando in silenzio, senza annunci ufficiali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

