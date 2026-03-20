Calciomercato Napoli spunta il nome di Hugo Rincón

Il Napoli sta lavorando attivamente sul calciomercato e nelle ultime ore si è fatto il nome di Hugo Rincón come possibile nuovo acquisto. La società partenopea ha inviato un collaboratore in Inghilterra, dove il centrocampista colombiano gioca attualmente. La trattativa è ancora in fase preliminare, mentre il club azzurro valuta le prossime mosse per rinforzare la rosa.

Il Napoli continua a muoversi sul mercato in entrata e, dopo aver inviato Manna in Inghilterra per valutare i profili di Calafiori e Tonali, il direttore sportivo si concentra anche sulla fascia destra: nel mirino c’è il terzino ed esterno destro di proprietà dell’Athletic Bilbao, finora in buona stagione in Liga con il Girona. Dopo il mancato acquisto di Juanlu Sanchez, il club partenopeo continua a guardare in Spagna. Classe 2003 per il Napoli. Secondo Sky Sport, il nome seguito è quello di Hugo Rincón, classe 2003, di proprietà dell’Athletic Bilbao e attualmente in prestito al Girona FC. Il terzino spagnolo è un profilo giovane e duttile, che fa della forza fisica uno dei suoi principali punti di forza. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Calciomercato Napoli, spunta il nome di Hugo Rincón Articoli correlati Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Holm seguito per la fascia, spunta il nome di Calvin Bassey Calciomercato Inter LIVE: dalla Spagna spunta il nome di Lunin, Meret altra ipotesidi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Una raccolta di contenuti su Calciomercato Napoli Temi più discussi: Mercato Napoli: spunta il sogno Sandro Tonali per il centrocampo di Conte; CALCIOMERCATO – Napoli, sogni di mercato: spunta l’ipotesi Tonali per il dopo Lobotka; Zeballos-Napoli, il Boca Juniors fa muro! Spunta il piano per trattenerlo: i dettagli; Manna e la strategia sul calciomercato, pianificati altri due colpi: spunta una cessione!. Calciomercato Napoli, Joao Gomes primo della lista per il centrocampo: è sfida allo UnitedIl Napoli è già al lavoro per programmare il futuro e sta valutando l’inserimento di tre o quattro nuovi acquisti in vista della prossima stagione. Tra i profili seguiti ... tuttonapoli.net Calciomercato Napoli, nome nuovo per le corsie esterne: spunta Rincon dell’AthleticC’è un giovane talento di proprietà dell’Athletic Club che si sta mettendo in evidenza in questa stagione nella Liga con la maglia del Girona e che potrebbe presto ... tuttonapoli.net Calciomercato #Napoli, #Manna in Inghilterra per studiare i possibili colpi estivi: occhi puntati su #Gomes (Schira) Su Tuttosport: "Come vice #DiLorenzo, il club continua a seguire #Valincic della #DinamoZagabria. Nei piani azzurri c’è pure il possibile acquist - facebook.com facebook Calciomercato Napoli, sacrificio estivo per ridurre ingaggi Due indiziati x.com