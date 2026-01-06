1996 L’anno di Del Piero | su Sky Sport il racconto della stagione che trasformò un talento in leggenda

Nel 1996, Alessandro Del Piero si affermò come uno dei grandi talenti del calcio italiano, lasciando un’impronta indelebile nella storia dello sport. Su Sky Sport, si ripercorre quella stagione che segnò la nascita di una leggenda, analizzando i momenti chiave e il contesto che ne fecero un capitolo fondamentale nel racconto del calcio italiano. Un viaggio nella memoria di un’epoca che continua a ispirare gli appassionati.

Ci sono annate che vanno oltre le statistiche e i trofei: diventano immaginario collettivo, un punto fisso nella memoria di chi ama lo sport. Il 1996 è una di quelle stagioni. Ed è proprio da lì che parte "1996, L'anno di Del Piero", la nuova produzione originale di Sky Sport che ripercorre il momento in cui Alessandro Del Piero compie il salto definitivo: da promessa luminosa a icona del calcio mondiale. Un anno che, come racconta lo stesso protagonista, "gli cambiò la vita". Il primo episodio va in onda martedì 6 gennaio su Sky Sport Uno (alle 17.15 e alle 22.15 ) e su Sky Sport Calcio (alle 20.

Alessandro Del Piero e il 1996: Sky Sport ripercorre l’anno della consacrazione - Sarà lo stesso ex numero 10 bianconero a rivivere un'epoca che ha lasciato un'impronta profonda nella storia della Juventus e non solo. sportal.it

L'anno speciale di Del Piero: come il 1996 gli ha cambiato la vita - Come e perché lo racconta lui stesso in uno speciale di Sky in onda da domani. sport.sky.it

“1996, L’anno di Del Piero”: il mito della Juventus si racconta su Sky Sport e NOW x.com

