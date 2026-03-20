Epatite A a Napoli boom di casi | stop ai frutti di mare crudi con ordinanza del sindaco

A Napoli si registra un aumento significativo di casi di epatite A, che ha portato le autorità a intervenire con un’ordinanza. Il sindaco ha deciso di vietare temporaneamente il consumo di frutti di mare crudi per limitare la diffusione del virus. La misura è stata adottata per tutelare la salute pubblica e ridurre il rischio di ulteriori contagi.

Cresce l’allarme sanitario a Napoli, dove l’aumento dei casi di epatite A ha spinto il sindaco Gaetano Manfredi a firmare un’ ordinanza urgente per contenere il rischio di contagio. Il provvedimento arriva dopo la segnalazione del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 1 Centro, che ha registrato una diffusione del virus dieci volte superiore alla media degli ultimi dieci anni e addirittura 41 volte maggiore rispetto all’ultimo triennio. I dati epidemiologici parlano di una crescita rapida e preoccupante: dai 3 casi di gennaio si è passati ai 19 di febbraio, fino ad arrivare a 43 casi nei primi 19 giorni di marzo. Per tutelare la salute pubblica, l’ordinanza introduce il divieto assoluto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi in tutti gli esercizi pubblici, compresi locali di vicinato e attività con consumo immediato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Epatite A a Napoli, boom di casi: stop ai frutti di mare crudi con ordinanza del sindaco Articoli correlati Napoli, aumento anomalo casi di Epatite A, sindaco Manfredi firma ordinanza urgente che vieta consumo frutti di mare crudiNapoli, aumento anomalo casi di Epatite A, sindaco Manfredi firma ordinanza urgente che vieta consumo frutti di mare crudi. Leggi anche: Allarme epatite A, ordinanza urgente del Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi nei locali Aggiornamenti e notizie su Epatite A a Napoli boom di casi stop ai... Temi più discussi: Misure urgenti per il contenimento dell’Epatite A a Napoli: è consentita la vendita ma vietato il consumo di frutti di mare crudi nei pubblici esercizi; Allerta Epatite A a Napoli: boom di ricoveri al Cotugno, esperti preoccupati per l’anomalia stagionale; Boom di casi di epatite A a Napoli, 43 ricoverati al Cotugno; Boom di casi di epatite A a Napoli, 43 ricoverati al Cotugno: barelle nei pronto soccorso. Epatite A, il sindaco di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi nei pubblici eserciziEpatite A, sindaco Napoli vieta consumo di frutti di mare crudi nei pubblici esercizi Disposto rafforzamento dei controlli, sanzioni fino a 20mila euro. Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha fi ... ilmediano.com Epatite A a Napoli: misure urgenti per il contenimento della diffusione virale.Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per affrontare l’allerta sanitaria legata all’aumento dei casi di Epatite A. Questo provvedimento, annunciato il ... napolipiu.com Epatite A Napoli, ricoverati anche 3 bimbi: Grave 46enne, rischia trapianto di fegato - facebook.com facebook Epatite A in Campania, è boom di casi: come si prende e sintomi: cosa c'è da sapere x.com