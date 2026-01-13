Napoli partono i lavori di ripavimentazione a via Toledo | strade e marciapiedi nuovi

A Napoli, sono iniziati i lavori di ripavimentazione di via Toledo, con interventi su strada e marciapiedi per migliorare la sicurezza e l'accessibilità. Saranno installati micro-cantieri mobili e adottati divieti di transito temporanei, al fine di minimizzare disagi e garantire la normale circolazione durante le operazioni.

Micro-cantieri mobili e divieti di transito temporanei per garantire viabilità e attività quotidiane. Aprono oggi i cantieri per la manutenzione stradale di via Toledo, una delle principali arterie della città di Napoli, di fondamentale importanza per la circolazione dei veicoli e gli spostamenti di cittadini e turisti. La data di avvio prefissata era il 7 gennaio ma le condizioni meteorologiche avverse dei giorni scorsi hanno ostacolato l’inizio degli interventi. Da oggi sarà messo in pratica il piano stabilito per la prima fase della ripavimentazione di via Toledo, quella che riguarda il tratto attiguo a Piazza Trieste e Trento: innanzitutto, si procederà alla totale rimozione dei cubetti di porfido della carreggiata e delle lastre di pietra lavica che ricoprono i marciapiedi; successivamente, sarà demolito e ricostruito lo strato di fondazione e applicato un rivestimento nuovo alla strada; infine, verranno adeguatamente riposizionati i canali di scolo e saranno ripuliti e rimessi in quota chiusini e caditoie. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

