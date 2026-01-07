Amia si occupa della raccolta degli alberi di Natale dopo le festività, recuperandoli per un nuovo utilizzo nei parchi cittadini di Verona. Una gestione sostenibile che permette di ridurre i rifiuti e di valorizzare le risorse naturali, contribuendo a mantenere l’ambiente della città pulito e curato anche dopo il periodo natalizio.

Archiviate le festività natalizie, per molti alberi di Natale non è ancora arrivato il momento del congedo definitivo. Anzi, per quelli veri si apre la prospettiva di una nuova vita all’aria aperta, nei parchi e nelle aree verdi cittadine di Verona. Sabato 10 gennaio Amia promuove una speciale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Veronasera.it - Amia raccoglie gli alberi di Natale dopo le festività: torneranno a vivere nei parchi cittadini di Verona

