Amia raccoglie gli alberi di Natale dopo le festività | torneranno a vivere nei parchi cittadini di Verona
Amia si occupa della raccolta degli alberi di Natale dopo le festività, recuperandoli per un nuovo utilizzo nei parchi cittadini di Verona. Una gestione sostenibile che permette di ridurre i rifiuti e di valorizzare le risorse naturali, contribuendo a mantenere l’ambiente della città pulito e curato anche dopo il periodo natalizio.
Archiviate le festività natalizie, per molti alberi di Natale non è ancora arrivato il momento del congedo definitivo. Anzi, per quelli veri si apre la prospettiva di una nuova vita all’aria aperta, nei parchi e nelle aree verdi cittadine di Verona. Sabato 10 gennaio Amia promuove una speciale. 🔗 Leggi su Veronasera.it
