A Napoli è stata creata la fondazione Domenico Caliendo, dedicata al ricordo del bambino con problemi cardiaci che è deceduto il 21 febbraio. La madre, Patrizia Ercolino, si è commossa durante la cerimonia di inaugurazione. La fondazione si propone di sostenere iniziative legate alla salute infantile e alla sensibilizzazione sulle malattie cardiache.

È nata la fondazione Domenico Caliendo, in memoria del bimbo dal cuore ‘bruciato’ che si è spento lo scorso 21 febbraio. La firma per la nascita della fondazione, avvenuta presso uno studio notarile del quartiere Chiaia a Napoli, è stata apposta dalla mamma di Domenico, Patrizia Ercolino, che si è commossa. “Abbiamo già raccolto più di 45mila euro ” ha detto poco dopo la mamma Patrizia “e colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine e che hanno contribuito. Piango perché mi ricordo che l’idea della Fondazione è nata quando era sul lettino in terapia intensiva, ho chiamato l’avvocato e gli ho detto che stava per morire”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, nasce la fondazione Domenico Caliendo: la mamma Patrizia Ercolino si commuove

Articoli correlati

Leggi anche: Morto Domenico Caliendo, mamma Patrizia già dal notaio: «Ora la fondazione»

Leggi anche: Domenico Caliendo, nasce la Fondazione a lui dedicata: la firma della madre Patrizia Mercolino

Aggiornamenti e notizie su Domenico Caliendo

Temi più discussi: Napoli, nasce la fondazione in memoria del piccolo Domenico; Napoli, Il 18 marzo nasce la Fondazione Domenico Caliendo; Nasce la Fondazione Caliendo. La mamma di Domenico: Trasformerò il dolore in impegno; Nasce la Fondazione Domenico Caliendo. Stretta di Fico sul Monaldi.

Napoli, nasce la fondazione Domenico Caliendo: la mamma Patrizia Ercolino si commuove(LaPresse) È nata la fondazione Domenico Caliendo, in memoria del bimbo dal cuore 'bruciato' che si è spento lo scorso 21 febbraio. La firma per ... stream24.ilsole24ore.com

Nasce la Fondazione Domenico Caliendo: memoria e impegno dopo la tragediaCostituita a Napoli la fondazione dedicata al piccolo Domenico Caliendo, morto lo scorso febbraio: già raccolti oltre 45mila euro per sostenere famiglie e promuovere iniziative sulla malasanità ... ilgazzettinovesuviano.com

#Napoli- Fondazione Domenico Caliendo,c'è l' atto dal Notaio: raccolti 45mila euro. Tra gli obiettivi, l' assistenza legale e il supporto alle vittime della malasanità #Cronaca #Fondazione #DomenicoCaliendo #Notaio #Assistenza #Malasanità #NanoTV - facebook.com facebook

La morte di Domenico Caliendo, i legali di Oppido: «Accuse basate su ricordi» x.com