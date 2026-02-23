Morto Domenico Caliendo mamma Patrizia già dal notaio | Ora la fondazione

Domenico Caliendo è morto, e sua madre Patrizia ha deciso di avviare una fondazione. La causa, secondo quanto riferisce, deriva dalla volontà di onorare la memoria del figlio e di trovare risposte concrete sulla sua scomparsa. Patrizia ha già incontrato il notaio per definire i primi passaggi pratici. La scelta di creare una fondazione nasce dalla volontà di preservare l’eredità di Domenico e di agire concretamente. Ora si attende il prosieguo dell’iter.

«Il mio solo pensiero è stato Domenico. Ma adesso è diverso: voglio giustizia. Voglio la verità». Il primo pensiero. «Dobbiamo tenere vivo il ricordo di Domenico ed evitare che accadano nuovamente cose del genere. Per questo vogliamo creare una fondazione». La seconda volontà espressa. Il coraggio, l’eleganza e l’esempio di Patrizia Mercolino hanno emozionato l’Italia. E la mamma del piccolo Domenico vuole verità per la morte di suo figlio. Ma pure che gli errori commessi non si ripetano, non facciano altre vittime. E vorrebbe dare forza, lei che ne ha dimostrata tantissima, ad altri genitori che si trovino nelle sue stesse circostanze: alle prese con la speranza di un trapianto ma anche alle vittime di malasanità. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Il piccolo Domenico è morto. La mamma: "Ora una Fondazione a suo nome"Il bambino di nome Domenico è morto dopo un rapido peggioramento delle sue condizioni.

Patrizia, la mamma del bimbo morto al Monaldi: «Chiedo verità per mio figlio: ora una fondazione in suo nome»Patrizia, madre del bambino deceduto al Monaldi, chiede giustizia e fonda una associazione in memoria del figlio.

