Torna Viva viva la Befana | festa magica in piazza Divertimento per tutti

Torna a Ostuni “Viva Viva la Befana”, una tradizionale festa che si svolge in piazza, giunta alla sua 15ª edizione. Organizzata dal Gruppo Folk “Città di Ostuni” con il patrocinio del Comune e dell’assessorato al Turismo, questa manifestazione offre un’occasione di incontro e divertimento per tutta la comunità, mantenendo vivo il rito della Befana e la tradizione popolare in un ambiente accogliente e partecipato.

OSTUNI - Dopo il successo delle passate edizioni, ritorna "Viva Viva la Befana", manifestazione giunta alla 15esima edizione e organizzata dal Gruppo Folk "Città di Ostuni" con il patrocinio del Comune di Ostuni – assessorato al Turismo. Appuntamento martedì 6 gennaio dalle ore 17.

martedì 06 Gennaio, dalle ore 17:30 Viva Viva la Befana Ostunese Area mercatale “Viva Viva la Befana Ostunese” torna con la sua 15^ edizione, con tantissime attrazioni dedicate ai bambini ed enogastronomia per grandi e piccini: giostrine; z - facebook.com facebook

