Da piazza Lotto a piazza Lante | via alla rimozione delle barriere architettoniche nel municipio

Il municipio VIII avvia un intervento per la rimozione delle barriere architettoniche nelle aree di piazza Lotto, piazza Lante e via dei Granai di Nerva. L’obiettivo è rendere più accessibili le piazze e le strade del territorio, migliorando la fruibilità per tutti i cittadini. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un ambiente urbano più inclusivo e attento alle esigenze di ogni persona.

Gli interventi riguardano piazza Lante, piazza Lorenzo Lotto e via dei Granai di Nerva. Il municipio: "Attenzione agli utenti deboli della strada" Un piano per la rimozione delle barriere architettoniche in piazze e strade del municipio VIII. L'intervento avviato riguarda, al momento, le aree di piazza Lotto, piazza Lante e via dei Granai di Nerva. Anche in piazza Lante si punta a intervenire rifacendo o sistemando i marciapiedi e i cigli stradali, i percorsi Loges e ridefinendo chiaramente la segnaletica orizzontale per la sosta riservata. Rifatte anche le rampe di raccordo per i parcheggi riservati ai disabili.

