Da piazza Lotto a piazza Lante | via alla rimozione delle barriere architettoniche nel municipio

Da romatoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il municipio VIII avvia un intervento per la rimozione delle barriere architettoniche nelle aree di piazza Lotto, piazza Lante e via dei Granai di Nerva. L’obiettivo è rendere più accessibili le piazze e le strade del territorio, migliorando la fruibilità per tutti i cittadini. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un ambiente urbano più inclusivo e attento alle esigenze di ogni persona.

Gli interventi riguardano piazza Lante, piazza Lorenzo Lotto e via dei Granai di Nerva. Il municipio: "Attenzione agli utenti deboli della strada" Un piano per la rimozione delle barriere architettoniche in piazze e strade del municipio VIII. L’intervento avviato riguarda, al momento, le aree di piazza Lotto, piazza Lante e via dei Granai di Nerva. Anche in piazza Lante si punta a intervenire rifacendo o sistemando i marciapiedi e i cigli stradali, i percorsi Loges e ridefinendo chiaramente la segnaletica orizzontale per la sosta riservata. Rifatte anche le rampe di raccordo per i parcheggi riservati ai disabili.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Barriere architettoniche in piazza Leoni

Leggi anche: Lavori alla Civita, Saglimbene (Lega): "Garantire l’abbattimento delle barriere architettoniche"

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Oggi le metro a Milano chiudono più tardi per la partita di Champions League Inter Arsenal; Olimpiadi Milano-Cortina: modifiche alla viabilità; PNRR, Tar della Toscana accoglie istanza del Comune e revoca sospensiva / Comunicati / Novità / Homepage; Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici in vigore dal 27 gennaio.

Più di 60 opere: da Lotto a Manzù, dieci sale e 2 giorni di festa, Bergamo riabbraccia il Museo BernareggiIl 27 settembre riapre i battenti in una nuova sede, in piazza Duomo a Bergamo, il Museo diocesano Adriano Bernareggi. La raccolta di opere, tele, sculture, volumi da Palazzo Bassi-Rathgeb torna nella ... bergamonews.it

da piazza lotto aPiazza Benedettine restituita alla cittadinanzaPiazza Benedettine come non si vedeva da decenni. Via l'asfalto, riposizionate le chianche, resa accessibile da rampe per disabili, insieme a piazza Zurlo rappresenterà senza dubbio una delle zone più ... giovinazzoviva.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.