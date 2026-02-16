Scott McTominay e il Napoli iniziata la trattativa per il rinnovo a vita | apertura totale del calciatore
Scott McTominay ha deciso di rinnovare il suo contratto con il Napoli, spinto dalla volontà di restare a lungo in azione con la maglia azzurra. La trattativa, avviata nelle ultime settimane, si concentra sulla proposta di un rinnovo a vita, che il centrocampista ha accolto con entusiasmo. La sua decisione arriva dopo una serie di incontri con la società, che punta a blindare uno dei suoi pilastri in vista delle prossime stagioni. Nei dettagli, il giocatore ha manifestato chiaramente la volontà di continuare a far parte del progetto partenopeo.
Il Napoli guarda avanti e inizia a programmare il futuro partendo da una delle sue certezze: Scott McTominay. Il centrocampista scozzese si è imposto come uno dei pilastri della squadra, convincendo società e tifosi. Le sue prestazioni hanno spinto il club ad avviare con decisione il discorso legato al rinnovo contrattuale. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, nei giorni scorsi si è già tenuto un incontro con l’agente del calciatore. Un primo summit interlocutorio ma significativo, utile a porre le basi di un accordo che potrebbe legare McTominay al club azzurro fino al 2030. La volontà del Napoli è chiara: blindare uno dei suoi uomini chiave.🔗 Leggi su Dailynews24.it
Corriere dello Sport: “McTominay out, ma il futuro è suo: parte la trattativa per il rinnovo”
Scott McTominay non scende in campo contro la Roma perché ha subito un infortunio durante gli allenamenti, che lo terrà lontano dal campo per alcune settimane.
