Napoli Manna | Conte è la nostra ancora di salvezza McTominay felice qui
Il direttore sportivo del Napoli ha dichiarato che l'allenatore rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la squadra, mentre ha confermato che il centrocampista scozzese si trova bene in città e nella squadra. Le parole sono state pronunciate in occasione di un evento ufficiale, senza commentare altri aspetti della stagione o questioni extra calcistiche.
"> Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato del momento della squadra e dei piani futuri del club in un’intervista concessa a Sky Sport, affrontando diversi temi: dal lavoro di Antonio Conte alla situazione contrattuale di McTominay, Hojlund, Anguissa e Rrahmani. «Conte determinante per il Napoli» Manna ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’allenatore nella stagione azzurra. «Avere Conte è determinante, è un’ancora di salvezza. In circostanze diverse non saremmo qui a parlare di un Napoli che lotta per la Champions». Il dirigente ha evidenziato come il lavoro dell’allenatore e della squadra abbia valorizzato un’annata complessa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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