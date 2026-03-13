Il direttore sportivo del Napoli ha dichiarato che l'allenatore rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la squadra, mentre ha confermato che il centrocampista scozzese si trova bene in città e nella squadra. Le parole sono state pronunciate in occasione di un evento ufficiale, senza commentare altri aspetti della stagione o questioni extra calcistiche.

"> Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato del momento della squadra e dei piani futuri del club in un’intervista concessa a Sky Sport, affrontando diversi temi: dal lavoro di Antonio Conte alla situazione contrattuale di McTominay, Hojlund, Anguissa e Rrahmani. «Conte determinante per il Napoli» Manna ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’allenatore nella stagione azzurra. «Avere Conte è determinante, è un’ancora di salvezza. In circostanze diverse non saremmo qui a parlare di un Napoli che lotta per la Champions». Il dirigente ha evidenziato come il lavoro dell’allenatore e della squadra abbia valorizzato un’annata complessa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Manna: «Conte è la nostra ancora di salvezza. McTominay felice qui»

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