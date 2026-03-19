Da Maradona a Cavani Jorit celebra i miti del Napoli sulle mura dello stadio

Jorit ha dipinto un murale sulla facciata dei distinti dello stadio, raffigurando i volti di due grandi calciatori del Napoli. L'artista partenopeo ha scelto di rappresentare queste figure iconiche, rendendo omaggio ai miti del passato e del presente della squadra. L'opera si estende lungo la facciata dello stadio, coinvolgendo i tifosi e attirando l'attenzione di chi passa davanti.

Il Maradona si fa bello. La riqualificazione dell’impianto di Fuorigrotta inizia dalla facciata esterna, lato distinti, dal murale “Napoli dream team”, realizzato dall’artista partenopeo Jorit. La gigantografia dei volti dei giocatori più rappresentativi della storia del Napoli, scelti direttamente dai tifosi, attraverso un sondaggio social lanciato dall’artista. A presenziare al centro dell’opera, Diego Armando Maradona. I calciatori raffigurati: Dino Zoff, Kalidou Koulibaly, Giuseppe Bruscolotti, Faouzi Ghoulam, Ruud Krol, Antonio Juliano, Marek Hamsik, Dries Mertens, Careca, Edinson Cavani. La formazione tipo, tratta dalla storia più o meno recente del Napoli, il top team che, da oggi in poi, accompagnerà i tifosi nelle partite casalinghe della squadra di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Maradona a Cavani, Jorit celebra i miti del Napoli sulle mura dello stadio Articoli correlati Leggi anche: Nuovo murale di Jorit allo stadio: i 11 volti degli azzurri più amati a Napoli. Manfredi: “Andremo avanti nel progetto di riqualificazione dello Stadio Maradona di Napoli”Manfredi: “Andremo avanti nel progetto di riqualificazione dello Stadio Maradona, vogliamo farlo in sintonia con la società, il Napoli è una potenza... Tutto quello che riguarda Da Maradona a Cavani Jorit celebra i... Discussioni sull' argomento Jorit, si inaugura il murale del Maradona: da Zoff a Iuliano, da Dieguito a Cavani, la storia del Napoli in 11 volti; Murales di Jorit allo stadio Maradona, oggi l'inaugurazione: per il restyling spuntano investitori internazionali; Jorit, si inaugura il murale del Maradona: da Zoff a Iuliano a Dieguito a Cavani, la storia del Napoli in 11 volti; Lucas Cavani fa volare le giovanili del Napoli! A soli 13 anni fa già parlare di sé. Da Maradona a Cavani, Jorit celebra i miti del Napoli sulle mura dello stadioL'artista partenopeo ha realizzato il murale sulla facciata dei distinti con i volti dei giocatori simbolo scelti dai tifosi ... gazzetta.it Undici leggende, una sola passione: inaugurato il nuovo murale di Jorit allo stadio Maradona. - facebook.com facebook Inaugurato il murale Napoli Dream Team al Maradona, Jorit: “Serve intervento più ampio" x.com