Napoli ecco le scelte di Conte | De Bruyne e McTominay dal 1’ a Cagliari

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Napoli sono state rese note. Per questa partita, l’allenatore del Napoli ha deciso di schierare De Bruyne e McTominay dal primo minuto. La sfida segna l’inizio della 30ª giornata di Serie A e si svolge allo stadio di Cagliari. La partita è stata confermata con le scelte dei giocatori titolari.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Sono ufficiali le formazioni di Cagliari-Napoli, gara che apre la 30ª giornata di Serie A. All’Unipol Domus, con calcio d’inizio alle 18.45, gli azzurri cercano punti pesanti per la corsa al secondo posto, mentre i sardi puntano alla salvezza. Antonio Conte conferma il 3-4-2-1 e si affida alla qualità: dal primo minuto De Bruyne e McTominay alle spalle di Hojlund. In porta scelta per Milinkovic-Savic, mentre in difesa spazio al terzetto Beukema-Buongiorno-Olivera. A centrocampo c’è Lobotka con Gilmour, sugli esterni Politano e Gutierrez. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, ecco le scelte di Conte: De Bruyne e McTominay dal 1’ a Cagliari Articoli correlati Leggi anche: Cagliari-Napoli, tornano De Bruyne e McTominay: il discorso di Conte e le scelte di formazione Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte lancia De Bruyne e McTominay dal 1’Tempo di lettura: < 1 minutoSono state diramate le formazioni ufficiali di Cagliari-Napoli, sfida importante per la corsa degli azzurri nelle zone... Approfondimenti e contenuti su Napoli ecco le scelte di Conte De... Temi più discussi: Napoli-Lecce, probabili formazioni: le scelte di Conte; CDS – CONTE RILANCIA DE BRUYNE E MCTOMINAY: DOPPIA NOVITÀ PER CAGLIARI; Napoli-Lecce, le formazioni ufficiali: Anguissa torna titolare dopo oltre 4 mesi; Le scelte di Gattuso, ecco la lista dei convocati dell’Italia: quattro nomi per sostituire Zaccagni. Cagliari-Napoli live dalle 18.30, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e PisacaneIl Cagliari rischia grosso: tre sconfitte nelle ultime cinque gare giocate e solessi punti di distanza dalla Cremonese, terzultima. E' ora di ospitare una squadra non proprio semplice, ... ilmattino.it Sky Sport – Napoli, ecco le scelte di formazione in vista del Cagliari: Conte cambia in toto la fascia sinistraSky Sport riporta le ultime novità di formazione del Napoli, che scenderà in campo questa sera alle 18:30 contro il Cagliari. Diverse novità in vista nell'11 titolare scelto da Antonio Conte. mondonapoli.it Il gol di Anguissa al 95' che decise l'andata di Napoli Cagliari al Maradona Chi vince #CagliariNapoli stasera x.com Epatite A a Napoli, oggi 14 nuovi casi: nei reparti di degenza del Cotugno sono 50 - facebook.com facebook