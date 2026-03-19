Cagliari-Napoli tornano De Bruyne e McTominay | il discorso di Conte e le scelte di formazione

Il Napoli di Antonio Conte si appresta a sfidare il Cagliari venerdì 20 marzo all’Unipol Domus. Per questa partita, il tecnico ha deciso di reintegrare in rosa De Bruyne e McTominay, giocatori che avevano già lavorato con la squadra in passato. La formazione del Napoli presenta alcune variazioni rispetto alle ultime uscite, mentre il Cagliari si prepara ad affrontare la sfida con la formazione annunciata.

CAGLIARI-NAPOLI LA FORMAZIONE DI CONTE. Il Napoli di Antonio Conte si prepara all’anticipo di venerdì 20 marzo contro il Cagliari all’Unipol Domus con novità dirompenti di formazione. Dopo un calvario durato cinque mesi, tornano titolari dal primo minuto sia Kevin De Bruyne che Scott McTominay (non partivano insieme dal 25 ottobre). Una vera e propria iniezione di classe per una squadra che si presenterà in Sardegna con una “panchina d’oro”: Lukaku, Anguissa e Lobotka partiranno infatti tra le riserve, dovendo ancora recuperare la condizione ottimale. L’obiettivo fissato da Conte nel discorso alla squadra è categorico: raggiungere i 62 punti prima della sosta per agganciare il secondo posto, mettendo pressione al Milan (lontano solo 1 punto) e all’Inter capolista. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Cagliari-Napoli, tornano De Bruyne e McTominay: il discorso di Conte e le scelte di formazione Articoli correlati Leggi anche: Napoli, a Cagliari tornano i big: McTominay e De Bruyne di nuovo dal 1' De Bruyne e McTominay titolari: le scelte di ConteLe indicazioni che arrivano verso la trasferta di Cagliari portano a due possibili cambi pesanti nell’undici di Antonio Conte. Contenuti utili per approfondire Cagliari Napoli tornano De Bruyne e... Temi più discussi: Cagliari-Napoli, tornano i fab four: la sfida è lanciata; Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli (Serie A); Verso Cagliari-Napoli, De Bruyne può tornare titolare dopo 5 mesi: le ultime; Napoli a Cagliari con i Fab Four: Conte lancia la sfida. Napoli, a Cagliari tornano i big: McTominay e De Bruyne di nuovo dal 1'Conte ora sorride. Dopo aver deciso il match con il Lecce nella ripresa, in Sardegna avranno una maglia da titolare ... gazzetta.it Cagliari-Napoli, tornano i fab four: la sfida è lanciataCamminando il meglio possibile sulle spalle di se stesso, Antonio Conte prova domani pomeriggio a ridare al Napoli una nuova identità intrisa di presente e di quella strana speranza ... ilmattino.it Alvino: “Cagliari-Napoli è la più difficile di tutte” Nel suo editoriale per Teleclubitalia, Carlo Alvino lancia l’allarme in vista della prossima sfida di campionato. “Il Napoli è chiamato alla prova del nove”. Ma il focus è chiaro: “Pensiamo al Cagliari, per ora. È la par - facebook.com facebook #Napoli, assalto al secondo posto in due mosse: venerdì a #Cagliari, poi #Conte sfida #Allegri x.com