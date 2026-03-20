Sono state rese note le formazioni ufficiali di Cagliari-Napoli, con l’allenatore del Napoli che ha deciso di schierare De Bruyne e McTominay dal primo minuto. La partita rappresenta un momento chiave per la squadra azzurra nella lotta per le posizioni di vertice in classifica. La sfida si gioca oggi in Sardegna e vede in campo le formazioni definite dai due allenatori.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono state diramate le formazioni ufficiali di Cagliari-Napoli, sfida importante per la corsa degli azzurri nelle zone alte della classifica. Antonio Conte sceglie qualità e fisicità, affidandosi dal primo minuto a Kevin De Bruyne e Scott McTominay alle spalle di Hojlund. Dall’altra parte, il Cagliari di Fabio Pisacane si schiera con un 4-3-3 equilibrato, puntando su compattezza e ripartenze. In porta Caprile, con una linea difensiva composta da Ze Pedro, Mina, Dossena e Rodriguez. A centrocampo spazio ad Adopo, Sulemana e Gaetano, mentre in attacco il tridente è formato da Palestra, Esposito e Folorunsho. Formazioni ufficiali: Cagliari (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena, Rodriguez; Adopo, Sulemana, Gaetano; Palestra, Esposito, Folorunsho. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte lancia De Bruyne e McTominay dal 1’

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Ecco le formazioni ufficiali di Cagliari-Napoli. McTominay e De Bruyne alle spalle di Hojlund (Alisson Santos in panchina). Pisacane deve rinuncia a Zappa e Kilicsoy. Sulla mediana del Napoli ci sono Gilmour e Lobotka. In difesa Beukema, Buongiorno e Oliv - facebook.com facebook

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