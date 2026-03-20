Napoli | Doyle in campo stop infortuni per la sfida

Il nuovo play americano, Milton Doyle, è arrivato a Napoli e ha svolto le visite mediche di rito questa mattina. Nel pomeriggio ha preso parte al primo allenamento con i compagni, mentre la squadra si prepara per la prossima partita senza infortuni registrati. Doyle si è subito unito al gruppo, pronto ad integrarsi nel team azzurro.

Il nuovo play americano Milton Doyle ha fatto il suo ingresso ufficiale a Napoli, presentandosi stamane per le visite mediche di rito e partecipando nel pomeriggio al primo allenamento con i compagni della squadra azzurra. Questa mossa strategica arriva in un momento critico per la stagione della Guerri, che deve affrontare una sfida cruciale contro Varese domenica 22 marzo all’Alcott Arena PalaBarbuto. L’arrivo del giocatore è pensato specificamente per colmare il vuoto lasciato dagli infortuni recenti nel reparto esterni. Un rinforzo tattico per coprire gli infortuni. La necessità di questo acquisto emerge chiaramente dallo stato attuale della rosa: Mitrou-Long e Zemaitis sono fuori combattimento, quest’ultimo operato recentemente per una frattura mandibolare sinistra. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli: Doyle in campo, stop infortuni per la sfida Articoli correlati Leggi anche: Copenhagen-Napoli, per Conte brutte notizie: la conta degli infortuni e altri due stop Napoli, Politano sfida la sorte: «Senza infortuni avremmo più punti, ma la Champions è nostra»L'esterno azzurro su De Bruyne e Alisson Santos: «Siamo forti, ora testa al Verona per sbloccare la corsa europea». Tutto quello che riguarda Napoli Doyle in campo stop infortuni... Discussioni sull' argomento Guerri Napoli, ecco Milton Doyle: oggi il primo allenamento con la squadra; Napoli Basket, nuovo arrivo dopo l'infortunio di Zemaitis: ufficiale l'ingaggio di Doyle; Guerri Napoli: Milton Doyle è arrivato in città; GUERRI NAPOLI, INGAGGIATO MILTON DOYLE, MARSHALL IN CITTA’. Guerri Napoli, ecco Milton Doyle: oggi il primo allenamento con la squadraEcco Milton Doyle, fotografato alla Alcott Arena Palabarbuto. Il nuovo giocatore azzurro è arrivato stamane in città da Chicago, la ... msn.com C'era un posto, affacciato sul Golfo di Napoli, dove i nobili mandavano i figli d'estate e i turisti facevano la fila per affittare una stanza con vista mare. Si chiamava Baia di Bagnoli. Acque limpide, aria salmastra, sorgenti termali riscoperte nell'Ottocento. Una di q - facebook.com facebook