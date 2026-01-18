Copenhagen-Napoli per Conte brutte notizie | la conta degli infortuni e altri due stop

Il Napoli continua ad affrontare difficoltà legate agli infortuni, con un aumento dei giocatori indisponibili sotto la guida di Antonio Conte. Durante la recente partita contro il Sassuolo al Maradona, sono stati registrati altri tre infortuni che si aggiungono a un quadro già complesso. Attualmente, il numero di calciatori fuori causa sale a nove, rappresentando una sfida importante per la rosa azzurra nella fase decisiva della stagione.

La conta degli infortunati in casa Napoli sembra non volersi fermare. Nel corso della partita di ieri, vinta al Maradona contro il Sassuolo, gli azzurri hanno perso altre tre pedine importanti, andando cosi a rendere la somma degli infortuni davvero preoccupante: ad oggi, infatti, sono ben 9 i calciatori della rosa non a disposizione di Antonio Conte. Verso Copenhagen, per Conte brutte notizie. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la partita di ieri ha di fatto sancito l’assenza di Amir Rrahmani e Matteo Politano per la prossima partita di Champions League contro la squadra danese: entrambi – si legge – non riusciranno a recuperare per la sfida in Danimarca. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

