Copenhagen-Napoli per Conte brutte notizie | la conta degli infortuni e altri due stop
Il Napoli continua ad affrontare difficoltà legate agli infortuni, con un aumento dei giocatori indisponibili sotto la guida di Antonio Conte. Durante la recente partita contro il Sassuolo al Maradona, sono stati registrati altri tre infortuni che si aggiungono a un quadro già complesso. Attualmente, il numero di calciatori fuori causa sale a nove, rappresentando una sfida importante per la rosa azzurra nella fase decisiva della stagione.
La conta degli infortunati in casa Napoli sembra non volersi fermare. Nel corso della partita di ieri, vinta al Maradona contro il Sassuolo, gli azzurri hanno perso altre tre pedine importanti, andando cosi a rendere la somma degli infortuni davvero preoccupante: ad oggi, infatti, sono ben 9 i calciatori della rosa non a disposizione di Antonio Conte. Verso Copenhagen, per Conte brutte notizie. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la partita di ieri ha di fatto sancito l’assenza di Amir Rrahmani e Matteo Politano per la prossima partita di Champions League contro la squadra danese: entrambi – si legge – non riusciranno a recuperare per la sfida in Danimarca. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche: Napoli, brutte notizie per Conte: due assenze in vista dell’Eintracht
Leggi anche: “Salterà altre due partite”: brutte notizie per il Napoli di Conte
Espulsione Conte, Ciccio Graziani: Non sa contare fino a 10, rischia brutte figure...; Napoli, problema muscolare per Rrahmani: ecco come sta il difensore azzurro; Napoli, si ferma anche Politano: cosa è successo; Napoli, infortunio per Elmas: le sue condizioni.
Rrahmani e Politano saltano il Copenhagen! Napoli decimato, in Champions con 9 infortunati - Ultime notizie Napoli, brutte notizie in vista della partita di Champions League! msn.com
Napoli, quante assenze per Conte: Rrahmani e Politano in dubbio per Copenaghen - La partita di ieri sera contro il Sassuolo ha lasciato diversi strascichi per quanto riguarda le condizioni fisiche. tuttomercatoweb.com
Copenhagen e Juventus, momento clou per due obiettivi del Napoli: cosa "sceglie" Conte? - Antonio Conte, tecnico dei partenopei campioni d'Italia, nelle prossime due settimane si gioca davvero tantissimo tra campionato e Champions. msn.com
Il Napoli vince contro il Sassuolo, ma rischia di perdere Rrahmani per infortunio. Anche Elmas (uscito) e Politano non al meglio Martedì gli azzurri affrontano il Copenhagen in una sfida importantissima per le sorti della Champions League - facebook.com facebook
CHAMPIONS - Copenhagen-Napoli, il programma e gli orari degli allenamenti e delle conferenze ift.tt/mPtexq0 x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.