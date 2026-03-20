Napoli di misura sul Cagliari | decide McTominay dopo 60 secondi

Il Napoli ha vinto 1-0 contro il Cagliari con un gol di McTominay segnato dopo appena 60 secondi di gioco. La partita si è conclusa senza subire reti e si è rivelata molto equilibrata, caratterizzata da molte interruzioni e poche occasioni da gol. La vittoria permette ai partenopei di portare a casa tre punti senza brillare sul campo.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - Napoli di misura sul Cagliari: decide McTominay dopo 60 secondi Articoli correlati Cagliari-Napoli 0-1, McTominay decisivo in apertura: azzurri secondi per una notteIl Napoli batte il Cagliari grazie alla rete di Scott McTominay e conquista il secondo posto per una notte. Leggi anche: Cagliari-Napoli 0-1, decide McTominay: Conte secondo a -6 dalla vetta Parole da LEADER di #McTominay dopo #InterNapoli #DAZN Altri aggiornamenti su Napoli di misura sul Cagliari decide... Discussioni sull' argomento Terremoto Napoli 10 marzo 2026: magnitudo 5.9 e profondità record; Napoli, aggiornate le tariffe dell’imposta di soggiorno per il 2026; Bimbo morto a Napoli, chiesta misura interdittiva per due medici; Conte, prove di futuro con il Napoli. Un minuto, un gol, tre punti pesantissimi: il Napoli passa a Cagliari con la firma immediata di McTominay. Basta l’acuto iniziale per tenere il passo Champions e mettere pressione diretta al Milan. - facebook.com facebook